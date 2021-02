Mint : CA 2020

COMMUNIQUE

Montpellier, le 28 janvier 2021

Chiffre d'affaires annuel 2020 : 76,2 M€*

Montpellier, le 28 janvier 2021 - La société Mint (ex. Budget Telecom) - FR0004172450, fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables à destination du plus grand nombre et au meilleur prix, publie un chiffre d'affaires annuel 2020 de 76,2 M€ (dont 17,8 M€ de taxes collectées, soit un chiffre d'affaires hors taxes directement liées à la vente d'énergie de 58,4 M€) en hausse de 70% contre 45,0 M€ (dont 10 M€ de taxes collectées) à fin 2019.

Activité Energie : 120 000 clients Energie à fin décembre 2020

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 (hors toutes taxes) du pôle Energies s'élève à 54,5 M€ contre

30 M€ à période équivalente en 2019, en progression de 81%. L'acquisition de nouveaux clients a été sensible au second semestre matérialisant à la fois le bénéfice des actions de référencement de l'offre Energie auprès d'un nombre toujours plus important de distributeurs au cours de la première partie de l'année, du succès du positionnement éco-responsable / prix / service caractérisant Mint Energie et de la notoriété renforcée du Groupe avec les récompenses de meilleur fournisseur d'électricité en 2020 décerné par Selectra ainsi que par Capital.

Pour rappel, Mint a bénéficié de bonnes conditions d'achat sur le 1er semestre 2020, avec une marge brute ressortant à 19%. Cette évolution s'explique par de meilleures conditions d'achat liées à la baisse des prix de gros de l'électricité lors du 1er semestre.

Sur le 2nd semestre, les tarifs de l'électricité ont subi une augmentation sensible faisant chuter la marge brute de la période. Au final, sur l'exercice 2020, la marge brute du pôle Energie devrait s'élever à près de 14%.

Activité Télécoms

Le chiffre d'affaires sur l'année des activités Télécom B to C s'élève à 3,7 M€ contre 4,5 M€ au 31 décembre 2019, en repli de 16%. Le parc clients compte 17 000 abonnés avec une érosion qui reste limitée sur l'exercice.

2021 : Montée en puissance de l'offre gaz et poursuite de la structuration

Comme évoqué, le Groupe a procédé en 2020 au renforcement de ses équipes IT et marketing avec l'embauche de 10 personnes et a renforcé ses dépenses commerciales destinées à soutenir le rythme d'acquisition de nouveaux clients en 2021. Cette relance des investissements s'inscrira dans les résultats de l'exercice 2020.

En 2021, le Groupe poursuivra sa dynamique de conquête en bénéficiant d'une notoriété bien installée avec des résultats qui pourraient toutefois être marqués par la hausse continue des prix de l'énergie

(électricité et gaz) constatée depuis le second semestre 2020 et poursuivie en janvier 2021. Après le lancement de son offre gaz en décembre dernier, MINT engagera en 2021, les investissements destinés à promouvoir cette nouvelle offre dont les bénéfices sont principalement attendus au cours des exercices suivants. Le Groupe entend également dynamiser son offre mobile en procédant aux investissements commerciaux et marketing initialement prévus en 2020 mais décalés en raison de la mobilisation du Groupe pour faire face à la hausse de l'activité.

(*) : ce chiffre d'affaires intègre un montant de 17,8 M€ de taxes (CSPE, CTA et taxes locales) que Mint collecte légalement pour le compte de tiers.

Prochain rendez-vous

Résultats annuels 2020 - 15 avril 2021

Coté sur Euronext Growth by Euronext™ ISIN : FR0004172450

Code mnémonique : ALBUD www.mint.eco

01 56 88 11 11