Le Minto Apartment Real Estate Investment Trust (le FPI) est un fonds d'investissement immobilier à capital variable basé au Canada. La FPI possède des immeubles multirésidentiels productifs de revenus situés dans les marchés urbains du Canada. La FPI possède un portefeuille d'immeubles locatifs multi-résidentiels productifs de revenus situés à Toronto, Montréal, Ottawa et Calgary. Son portefeuille comprend 28 immeubles locatifs multi-résidentiels comprenant 7 726 appartements situés stratégiquement dans les centres urbains du Canada. Ses propriétés comprennent Richgrove, Martin Grove, Minto Yorkville, The ROE, Minto One80five, Parkwood Hills Garden Homes & Townhomes, Aventura, Huron, Seneca, Castleview, Skyline, The Carlisle, Castle Hill, Grenadier, Eleanor, Frontenac, Stratford, Laurier, Kaleidoscope, The Quarters, Rockhill Apartments, Leslie York Mills, High Park Village, Haddon Hall, Le 4300, 39 Niagara, The International, et Le Hill-Park.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel