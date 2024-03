Minupar Participacoes SA, anciennement Minuano - Exportacao Participacao e Administracao Ltda, est une société holding basée au Brésil, principalement engagée dans la transformation des aliments. La société divise ses activités en trois segments principaux : Services de transformation ; Saucisses et produits transformés, et Réfrigération. Dans le secteur des services de transformation, la société fournit des services de transformation alimentaire à des tiers, y compris l'abattage et le désossage de la volaille, la production d'aliments pour animaux et les œufs d'incubation, entre autres. Dans le secteur des saucisses et des produits transformés, elle s'occupe de la transformation et de la vente de saucisses et d'œufs. Dans le segment Réfrigérés, elle s'occupe de l'abattage de ses propres volailles. Les produits de la société sont distribués au Brésil et exportés au Moyen-Orient, en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Au 31 décembre 2011, la Société exploitait six usines situées dans les États brésiliens de Rio Grande do Sul et de Santa Catarina.

Secteur Transformation des aliments