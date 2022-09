MIPS AB (publ) : De retour sur un niveau important 15/09/2022 | 16:47 achat En cours

Cours d'entrée : 341.4SEK | Objectif : 419SEK | Stop : 320SEK | Potentiel : 22.73% La zone de support moyen terme des 326.4 SEK devrait permettre au titre MIPS AB (publ) de renouer avec une dynamique haussière à court terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 419 SEK. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles En termes de multiples de résultat, le groupe fait partie des valeurs relativement bien valorisées par le marché.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.

L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.

Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société. Sous-secteur Articles de sport et de plein air Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. MIPS AB (PUBL) -71.28% 832 TOPGOLF CALLAWAY BRANDS COR.. -17.67% 4 235 ACUSHNET HOLDINGS CORP. -7.50% 3 538 PELOTON INTERACTIVE, INC. -70.13% 3 462 ASICS CORPORATION 0.16% 3 277 FLUIDRA, S.A. -57.53% 2 832 TECHNOGYM S.P.A. -23.06% 1 310 FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL.. -31.97% 1 040 COMEFLY OUTDOOR CO., LTD. 140.96% 976 YONEX CO., LTD. 77.25% 952 ZHEJIANG NATURAL OUTDOOR GO.. -24.96% 841

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières SEK USD EUR CA 2022 777 M 72,5 M 72,5 M Résultat net 2022 294 M 27,4 M 27,4 M Tréso. nette 2022 536 M 50,0 M 50,0 M PER 2022 30,5x Rendement 2022 1,83% Capitalisation 8 924 M 832 M 833 M VE / CA 2022 10,8x VE / CA 2023 8,67x Nbr Employés 91 Flottant 97,6% Prochain événement sur MIPS AB (PUBL) 26/10/22 Q3 2022 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Clôture 340,90 SEK Objectif de cours Moyen 557,50 SEK Ecart / Objectif Moyen 63,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Max Strandwitz President & Chief Executive Officer Karin Mari Bohlin Rosenthal Chief Financial Officer Jan Magnus Welander Chairman Hans Peter Halldin Chief Science Officer Shuyi Isaksson Head-Operations