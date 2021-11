MIPS AB (publ) : Techniquement solide 09/11/2021 | 08:49 Jordan Dufee 09/11/2021 | 08:49 achat En cours

Cours d'entrée : 1145SEK | Objectif : 1500SEK | Stop : 950SEK | Potentiel : 31% Le titre MIPS AB (publ) présente une configuration technique positive suggérant une poursuite de la dynamique haussière à moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 1500 SEK. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 113.89 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes. Sous-secteur Articles de sport et de plein air Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. MIPS AB (PUBL) 120.19% 3 463 PELOTON INTERACTIVE, INC. -66.22% 15 530 CALLAWAY GOLF COMPANY 20.82% 5 395 ASICS CORPORATION 45.35% 4 816 ACUSHNET HOLDINGS CORP. 41.27% 4 217 TECHNOGYM S.P.A. -1.03% 2 135 FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL.. 19.69% 1 927 JOHNSON OUTDOORS INC. 1.83% 1 152 CLARUS CORPORATION 94.16% 1 093 SNOW PEAK, INC. 225.46% 1 041 GLOBERIDE, INC. 64.48% 677

Données financières SEK USD EUR CA 2021 614 M 71,7 M 61,8 M Résultat net 2021 263 M 30,7 M 26,5 M Tréso. nette 2021 425 M 49,6 M 42,7 M PER 2021 117x Rendement 2021 0,56% Capitalisation 30 393 M 3 540 M 3 056 M VE / CA 2021 48,8x VE / CA 2022 41,4x Nbr Employés 77 Flottant 97,6% Prochain événement sur MIPS AB (PUBL) 17/02/22 Année 2021 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 2 Dernier Cours de Cloture 1 161,00 SEK Objectif de cours Moyen 1 050,00 SEK Ecart / Objectif Moyen -9,56% Dirigeants et Administrateurs Max Strandwitz President & Chief Executive Officer Karin Mari Bohlin Rosenthal Chief Financial Officer Jan Magnus Welander Chairman Hans Peter Halldin Chief Science Officer Shuyi Isaksson Head-Operations