Mips se prend les pieds dans les pédales

Hier soir à la clôture, Mips AB a subi une chute majeure de 21,7% pour atteindre 301,40 SEK, après avoir touché un plancher à 281,80 SEK. Le cours est revenu sur ses niveaux de mai 2020. Cette chute a été causée par la publication de son rapport intermédiaire. Le groupe a annoncé que ses ventes nettes ont diminué de -39%. Sous l'effet du change la décroissance organique atteint même -50%. Toutefois, grâce à un premier semestre bien plus dynamique, le recul organique de l'activité se limite à -4% sur neuf mois. Dans le même temps, la marge opérationnelle a subi une nette baisse, passant de 59,6 à 32,8% sur le T3.

Les analystes s'attendaient à une passe difficile, mais les chiffres sont encore plus dégradés que prévu, ce qui explique le plongeon de l'action. L’entreprise a revu à la baisse ses prévisions. La cause ? Les détaillants du monde entier ont été trop optimistes par rapport à la conjoncture économique. La plupart des distributeurs se retrouvent avec des stocks excessifs qu’ils n’arrivent pas à écouler. En conséquence, sur le dernier trimestre de 2022 et le début de 2023, Mips s’attend à subir une baisse de commandes. Jefferies abonde "cette performance plus faible s'explique entièrement par le ralentissement de l'industrie du vélo, qui devrait se poursuivre pour le reste de l'année et la première partie de 2023".

Le cours de MIPS depuis 2019... la pente est forte dans les deux sens

Mardi matin, le titre se stabilisait après la chute, autour de 302,60 SEK. Les temps sont durs pour les anciens chouchous de la période covid.