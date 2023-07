Miracle Automation Engineering Co., Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fabrication et la vente d'équipements d'automatisation. La société est également engagée dans des activités de recyclage et d'énergie éolienne. Les produits d'automatisation de la société comprennent des équipements de livraison de logistique automobile, des systèmes de tri et de stockage automatisés et des équipements de manutention de matériaux en vrac. Ses activités de recyclage comprennent le recyclage et le démontage de véhicules usagés, le recyclage de composants, l'utilisation de ressources pour le broyage et le tri, et le commerce de pièces automobiles. Les produits éoliens de la société comprennent des roues, des bases, des boîtiers, des porte-satellites et des boîtiers d'entrée/sortie. La Société exerce ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Machines et équipements industriels