La perte provisoire de Mirada se réduit grâce à la réduction des dépenses et au gain de change

(Alliance News) - Mirada PLC a annoncé mercredi une perte semestrielle réduite grâce à des mouvements de change et à une baisse des dépenses.

Le fournisseur de logiciels pour la télévision numérique, basé à Surrey, en Angleterre, a déclaré que la perte avant impôts s'est réduite à 1,0 million USD au cours des six mois qui se sont terminés le 30 septembre, contre 1,2 million USD un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires est passé de 5,2 millions USD à 6,0 millions USD, mais les frais administratifs ont été réduits à 6,2 millions USD, contre 6,7 millions USD. En outre, le coût des ventes a diminué de 61%, passant de 369 000 USD à 145 000 USD. Parallèlement, la société a enregistré un gain sur la conversion des devises étrangères de 284 000 USD, contre une perte de 11 000 USD.

Pour ce qui est de l'avenir, le directeur général Jose Luis Vazquez a déclaré que Mirada a continué à s'appuyer sur la dynamique établie au cours de l'exercice 2022 et qu'il est convaincu d'être en position de force. Il a souligné les négociations avancées avec des clients stratégiques clés en Amérique latine et en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Les actions Mirada étaient stables à 32,00 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

