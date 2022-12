Mirada augmente sa facilité de prêt avec Leasa à 5,1 millions d'euros

Mirada PLC - fournisseur de logiciels pour la télévision numérique basé à Surrey, en Angleterre - Augmente sa facilité de prêt avec Leasa Spain SLU de 700 000 euros pour atteindre 5,1 millions d'euros. En juin 2019, la filiale de Mirada, Mirada Iberia, SAU, a accepté une facilité de prêt d'un montant maximal de 1,4 million d'euros. Celle-ci a été augmentée à plusieurs reprises depuis, la dernière fois avant mercredi à 4,4 millions d'euros fin octobre. La facilité arrive à échéance à la fin du mois de novembre 2023. Elle n'est pas garantie et est assortie d'un taux d'intérêt de 8% par an sur l'argent qui en est tiré.

Plus tôt dans la journée de mercredi, Mirada a annoncé que la perte avant impôts au cours des six mois qui se sont terminés le 30 septembre s'est réduite à 1,0 million USD, contre 1,2 million USD un an auparavant. Le chiffre d'affaires est passé de 5,2 millions USD à 6,0 millions USD, mais les frais administratifs ont été réduits à 6,2 millions USD, contre 6,7 millions USD. En outre, le coût des ventes a diminué de 61%, passant de 369 000 USD à 145 000 USD.

Cours actuel de l'action : 34,75 pence, en hausse de 8,6 % le mercredi

Evolution sur 12 mois : baisse de 53%

