Mirati Therapeutics, Inc. est une société d'oncologie en phase commerciale. La société développe de nouvelles thérapies pour s'attaquer aux promoteurs génétiques et immunologiques du cancer. Le produit de la société, KRAZATI, est une option de traitement ciblé par voie orale pour les patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique avec mutation du gène KRAS G12C. Son MRTX1133 est un inhibiteur expérimental, sélectif et puissant du gène KRAS G12D. Son MRTX1719 est un inhibiteur synthétique létal expérimental de PRMT5 conçu pour cibler spécifiquement le complexe PRMT5/méthylthioadensoine (MTA). Son MRTX0902 est un puissant inhibiteur sélectif de SOS1, conçu pour améliorer l'efficacité anti-tumorale en combinaison avec des inhibiteurs ciblés de la voie de la protéine kinase activée par les mitogènes (MAPK). Son Sitravatinib est un inhibiteur de kinases sélectif à spectre expérimental, conçu pour inhiber puissamment les récepteurs tyrosine kinases (RTK) et renforcer les réponses immunitaires par l'inhibition de la signalisation immunosuppressive.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale