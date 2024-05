Mirbud SA est une société basée en Pologne, active dans le secteur de l'immobilier. Elle agit principalement en tant qu'entrepreneur général pour le secteur de la construction en Pologne. L'étendue des services de construction et de montage proposés par la société couvre quatre domaines : les propriétés résidentielles, y compris les maisons individuelles, les maisons de ville et les immeubles d'habitation ; les bâtiments d'utilité publique ; les installations de production, de services et commerciales, comprenant les halls de production, les centres logistiques et les centres commerciaux, et les travaux d'ingénierie et de construction routière, consistant en des routes et des éléments de construction pour les infrastructures de transport municipales, entre autres. Elle fournit également des services de location de matériel de transport et de construction. La société exploite des filiales, JHM Development SA, Expo Arena SA, Marywilska 44 Sp z o o et Przedsiebiorstwo Budowy Drog i Mostow Kobylarnia SA.

Secteur Construction et ingénierie