Mirion Technologies, Inc. est un fournisseur de solutions de détection, de mesure, d'analyse et de contrôle pour les marchés finaux du nucléaire, de la défense, de la médecine et de la recherche. Les segments de l'entreprise comprennent le médical et l'industriel. Le secteur médical prend en charge les applications de diagnostic médical, de traitement du cancer, de sécurité des praticiens et de rééducation. Le secteur industriel se concentre sur les applications critiques de radioprotection, de mesure et d'analyse dans les domaines de l'énergie nucléaire, de la défense, des laboratoires et de la recherche, ainsi que sur d'autres marchés industriels. Les produits et solutions du segment médical et du segment industriel comprennent les services de dosimétrie, le diagnostic du cancer et l'assurance thérapeutique, la médecine nucléaire, les dosimètres, les moniteurs de contamination et de dégagement, les instruments de détection et d'identification, les systèmes de surveillance des rayonnements et les pénétrations électriques. Elle fournit également des équipements et des systèmes d'instrumentation et de contrôle des réacteurs, des systèmes d'imagerie médicale et industrielle, etc.

Secteur Machines et équipements industriels