Mirrabooka Investments Limited est une société d'investissement basée en Australie. La société est spécialisée dans l'investissement dans les petites et moyennes entreprises en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'objectif d'investissement de la société est de réaliser des gains d'investissement à moyen et long terme en détenant des investissements de base dans des petites et moyennes entreprises sélectionnées (sociétés qui ne font pas partie de l'indice S&P/ASX 50 Leaders) et de fournir des dividendes attrayants aux actionnaires à partir de ces investissements. Les secteurs d'investissement de la société comprennent la consommation discrétionnaire, les produits industriels, les autres produits financiers, les technologies de l'information, les services de communication, les soins de santé, les matériaux, l'immobilier, l'énergie et les biens de consommation de base.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds