GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Mirriad Advertising met un panneau à vendre

Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses sur l'AIM à Londres ce vendredi.

AIM - GAGNANTS

Mirriad Advertising PLC, hausse de 27% à 5,79 pence, fourchette de 12 mois 3,25p - 27,00p. La société de publicité in-content déclare que, suite à ses progrès et à l'amélioration de sa position sur le marché américain, elle a décidé de procéder à un examen formel des options qui s'offrent à elle pour maximiser la valeur pour les actionnaires, y compris la levée de fonds supplémentaires et un processus de vente. Il déclare que la société est "significativement" sous-évaluée et qu'il existe "une hausse significative" du prix actuel de son action. Il ajoute que l'examen stratégique comprendra une série d'options, y compris les mérites de Mirriad en tant que société indépendante cotée en bourse. Elle souligne toutefois que ce n'est qu'une des multiples alternatives en cours d'évaluation. Mirriad confirme également que les revenus en 2022 ont totalisé 1,5 million de GBP.

Rockfire Resources PLC, hausse de 9,2 % à 0,19 pence, fourchette sur 12 mois 0,13 pence - 0,58 pence. La société d'exploration d'or, de métaux de base et de minéraux critiques, axée sur la Grèce et l'Australie, conclut une nouvelle coentreprise sur le gisement d'or de Plateau, dans le Queensland, en Australie. La joint-venture avec Sunshine Gold Ltd aura pour but de faire progresser et de tester les cibles régionales ainsi que la découverte d'or à plus haute teneur. Le gisement d'or Plateau possède une ressource JORC présumée cotée de 3,9 millions de tonnes à 1,1 gramme par tonne d'or et 6,4 grammes par tonne d'argent. Rockfire a la possibilité de conserver 25 % de la propriété du projet Plateau en participant à hauteur de 25 % aux dépenses d'exploration en cours. Rockfire a l'intention de concentrer ses ressources financières, logistiques et humaines sur le gisement de zinc de Molaoi en Grèce.

AIM - LOSERS

DSW Capital PLC, baisse de 19% à 95,00 pence, fourchette sur 12 mois 88,00p - 140,00p. DSW Capital PLC déclare qu'elle n'atteindra pas les attentes actuelles du marché pour l'ensemble de l'année, car son second semestre a été affecté par les conditions et les incertitudes macroéconomiques générales. Le directeur général James Dow déclare que l'entreprise est "extrêmement frustrée" par cette situation après un premier semestre très fort. Il revoit ses prévisions pour l'exercice se terminant le 31 mars à un montant compris entre 2,8 millions et 3,1 millions de livres sterling pour les recettes et entre 1,4 million et 1,7 million de livres sterling pour les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Au cours de son dernier exercice financier, les recettes se sont élevées à 3,0 millions de GBP et l'Ebitda à 2,2 millions de GBP. DSW Capital est le propriétaire de la société de conseil financier Dow Schofield Watts.

Character Group PLC, en baisse de 8,5% à 375,00 pence, fourchette sur 12 mois 340,00p - 650,00p. S'attend à un chiffre d'affaires et à un bénéfice avant impôt légèrement inférieurs aux attentes actuelles du marché, qu'il ne précise pas. Cela fait suite à une baisse de 42 % du chiffre d'affaires au cours des quatre mois se terminant le 31 décembre par rapport à l'année précédente, en raison d'une baisse marquée des ventes aux États-Unis. Néanmoins, le développeur de jouets et de jeux reste optimiste quant à un rebond anticipé qui se manifestera fortement au cours du second semestre de son exercice financier, malgré un début d'année "difficile et éprouvant".

