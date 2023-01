Les actions de Mirriad Advertising augmentent alors que la société envisage un processus de vente formel.

(Alliance News) - Mirriad Advertising PLC a déclaré vendredi qu'elle envisageait de lancer un processus de vente formel car elle procède à une révision stratégique formelle, se considérant comme "considérablement sous-évaluée", tout en soulignant un pivot vers les Etats-Unis depuis la Chine.

Les actions de Mirriad Advertising ont augmenté de 9,9% à 5,00 pence chacune à Londres vendredi matin.

Mirriad Advertising est une société de technologie publicitaire basée à Londres, qui fournit à ses clients une plateforme alimentée par l'intelligence artificielle qui insère des produits et des formats de signalisation après la production du contenu.

Expliquant sa révision stratégique, la société a déclaré : "Sur la base des annonces faites par Amazon et NBCU lors des 'upfronts' publicitaires américains en mai 2022, Mirriad s'attend à ce que d'autres grandes entreprises entrent dans l'arène du contenu, et qu'elles fassent des annonces similaires lors des 'upfronts' publicitaires américains en 2023. La société pense qu'en fin de compte, cela conduira à un développement et à une adoption à l'échelle du secteur de la publicité dans le contenu en tant que nouveau format publicitaire."

Mirriad développe le marché de la publicité in-content aux États-Unis depuis 2020.

La société a noté qu'elle n'a pas reçu d'offre potentielle et qu'elle n'est en discussion avec aucun proposant potentiel. Les options autres que l'acquisition comprennent la levée de capitaux supplémentaires et la recherche d'un partenaire stratégique.

Mirriad a confirmé que les revenus en 2022 étaient de 1,5 million de livres sterling, soit une baisse de 25 % par rapport aux 2,0 millions de livres sterling en 2021.

"Les revenus ont fermement pivoté de la Chine vers les États-Unis au cours des deux dernières années, les revenus américains passant de 14 % des revenus totaux pour l'exercice 2020, à 44 % pour l'exercice 2021 et 78 % pour l'exercice 2022", a noté la société.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie au 31 décembre 2022 sont tombés à 11,3 millions de livres sterling, mieux que prévu, contre 24,5 millions de livres sterling il y a un an.

Mirriad vise à réaliser la majorité des 2,5 millions de GBP d'économies de coûts annualisées prévues en 2023.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

