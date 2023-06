Les actions de Mirriad Advertising baissent alors que la perte annuelle se creuse

Mirriad Advertising PLC - Technologie de publicité par contenu basée à Londres - Les actions s'effondrent de 17% à 3,15 pence à Londres ce mercredi. L'entreprise indique que la perte avant impôts en 2022 s'est creusée à 15,6 millions de livres sterling, contre 12,0 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a chuté à 1,5 million de livres sterling, contre 2 millions de livres sterling. Mirriad indique que cette baisse est due à l'impact du Covid-19 sur les activités chinoises et à des fermetures prolongées en Chine. Les dépenses administratives passent de 13,9 millions de livres sterling à 16,9 millions de livres sterling, en raison de l'augmentation de l'équipe américaine, qui passe de 12 à 15 personnes. Aucun dividende n'a été proposé pour 2022.

Pour l'avenir, Mirriad s'attend à ce que le marché s'améliore au second semestre 2023, et à ce que le volume des échanges s'améliore considérablement d'ici la fin de l'année. " Les défis actuels auxquels est confronté le marché de la publicité sont clairs, et nous sommes confiants dans la capacité unique de Mirriad à les relever et à offrir une expérience qui profite à la fois aux marques, aux propriétaires de contenu et au public ", a déclaré le directeur général Stephen Beringer.

Cours actuel de l'action : 3,19 pence, soit une baisse de 16 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 84 %.

