Mirriad Advertising PLC fournit une plateforme de publicité sur le contenu. La plateforme de la société, alimentée par l'intelligence artificielle (IA), est une solution de publicité sur le contenu et de placement virtuel de produits. Les produits de l'entreprise sont destinés à la télévision, à la vidéo à la demande par abonnement (SVOD), à la vidéo à la demande basée sur la publicité (AVOD), à la musique et aux contenus d'influence, ce qui permet aux annonceurs d'améliorer leurs performances, aux propriétaires de contenu d'augmenter leurs revenus et aux téléspectateurs d'avoir une meilleure expérience de visionnage. Sa technologie brevetée d'IA et de vision par ordinateur insère dynamiquement des produits et des formats de signalisation innovants après la production du contenu. La société opère aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. Ses filiales sont Mirriad Advertising Private Limited, Mirriad Inc, Mirriad Software Science and Technology (Shanghai) Co. Ltd et Mirriad Limited.

Secteur Publicité et marketing