Mirriad Advertising PLC fournit une plateforme de publicité sur le contenu. Sa plateforme, alimentée par l'intelligence artificielle (IA), est une solution de publicité dans le contenu et de placement virtuel de produits. La solution de l'entreprise est mise à la disposition des propriétaires de contenu et des spécialistes du marketing pour intégrer virtuellement des marques, des produits et des messages dans le contenu de manière à améliorer l'expérience des téléspectateurs. Sa plateforme met en relation les marques et le public à travers la télévision linéaire, le numérique et même derrière les murs payants de la vidéo par abonnement. Grâce à l'IA, elle intègre les marques dans les contenus de certains producteurs et distributeurs, offrant ainsi aux annonceurs une toute nouvelle possibilité d'atteindre le public. SceneFinder, l'intelligence artificielle brevetée de l'entreprise, analyse divers contenus vidéo afin de trouver les moments parfaits et contextuellement pertinents pour permettre aux marques d'entrer en contact avec le public. Sa solution publicitaire est entièrement exécutée en post-production, ce qui la rend facile à déployer et à mettre à l'échelle, maximisant l'exposition et augmentant la valeur de la marque.

Secteur Publicité et marketing