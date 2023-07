Mirum Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur le développement et la commercialisation d'un pipeline de nouvelles thérapies pour les maladies débilitantes du foie. Elle se concentre sur les maladies pour lesquelles le besoin médical non satisfait est élevé et la biologie du traitement est claire. Son pipeline se compose de deux produits candidats au stade clinique dont les mécanismes d'action ont une utilité potentielle pour une série de maladies orphelines du foie. La société développe initialement le maralixibat pour le traitement des patients pédiatriques atteints de cholestase intrahépatique familiale progressive (PFIC) et du syndrome d'Alagille (ALGS). Elle a commencé à recruter des patients pour l'essai clinique de phase III sur le PFIC et prévoit de lancer un essai clinique de phase III sur l'ALGS. La société développe le volixibat pour le traitement des patients adultes atteints de maladies cholestatiques du foie, notamment la cholangite sclérosante primaire, la cholestase intrahépatique de la grossesse (PIC) et la cholangite biliaire primaire (CBP).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale