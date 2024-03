Mirum Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur l'identification, l'acquisition, le développement et la commercialisation de thérapies pour les maladies rares et orphelines. Son pipeline de développement se compose de deux produits candidats en phase clinique, Livmarli et volixibat. Son produit LIVMARLI (maralixibat) solution orale est approuvé pour le traitement du prurit cholestatique chez les patients atteints du syndrome d'Alagille (ALGS) âgés de trois mois et plus aux États-Unis et pour le traitement du prurit cholestatique chez les patients atteints du syndrome d'Alagille âgés de deux mois et plus en Europe. Son deuxième produit candidat, le Volixibat, est un agent oral à absorption minimale conçu pour inhiber le transporteur iléal d'acides biliaires (IBAT), pour le traitement des patients adultes atteints de maladies cholestatiques du foie. La société propose également un portefeuille de produits à base d'acides biliaires, qui comprend le Cholbam (acide cholique) et le Chenodal (chénodiol).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale