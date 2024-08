Les actions du groupe Mirvac ont enregistré jeudi leur plus forte baisse intrajournalière depuis plus de quatre ans, après que le marchand de biens australien a fait état d'une perte annuelle plus importante et a également annoncé une baisse de ses prévisions de bénéfices pour l'année à venir.

L'action de Mirvac était en baisse de près de 13 % dans les premiers échanges, et a enregistré sa pire perte intrajournalière en pourcentage depuis le 19 mars 2020.

La perte attribuable à la société pour l'exercice 2024 s'est élevée à 805 millions de dollars australiens (525,02 millions de dollars), contre une perte de 165 millions de dollars australiens l'année dernière.

Les analystes de Jarden ont déclaré que même si les résultats étaient globalement conformes à leurs estimations, la performance sous-jacente de la société était plus faible que prévu.

"Les bénéfices devraient être inférieurs l'année prochaine, reflétant l'impact d'une contribution plus faible de notre activité de développement et des coûts d'intérêts nets plus élevés liés aux activités de développement", a déclaré Mirvac dans un communiqué.

La marge brute de la division résidentielle de la société était inférieure à la fourchette cible de 18 % à 22 % en raison de coûts plus élevés dans les projets d'appartements en Nouvelle-Galles du Sud. Elle s'attend à ce que cette tendance se poursuive tout au long de l'exercice 2025, et que les projets du Queensland soient également affectés.

"Même si les conditions du marché devraient rester difficiles au cours de l'exercice 2025, nous nous préparons à la reprise", a déclaré Campbell Hanan, PDG de Mirvac.

La société prévoit un bénéfice d'exploitation compris entre 0,12 et 0,123 dollar australien par action, soit 13 % de moins que l'estimation de Jarden et près de 11 % de moins que l'opinion de Citi.

"Les ventes résidentielles et les règlements restent sous pression et les marges seront probablement affectées par la préférence pour les appartements et les retards de règlement", selon les analystes de Jarden.

Les actions de Mirvac, qui ont chuté de près de 12 % cette année, devraient se négocier latéralement jusqu'à ce que les perspectives de croissance des bénéfices soient plus claires, selon Citi.

(1 $ = 1,5333 dollar australien) (Reportage d'Ayushman Ojha ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)