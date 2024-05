Le groupe Mirvac est une société basée en Australie, qui réalise des investissements immobiliers dans le but d'en tirer des revenus locatifs et des investissements dans des fonds non cotés. Elle possède et gère des actifs dans les secteurs résidentiel, industriel et de bureau, de la vente au détail et de la construction à louer. Les propriétés résidentielles de la société comprennent des maisons, des appartements, des maisons de ville et des terrains. Elle possède des projets d'appartements résidentiels et des communautés à travers la Nouvelle-Galles du Sud, le Queensland, le Victoria et l'Australie occidentale. Son portefeuille d'immeubles de bureaux comprend 101-103 Miller Street, North Sydney ; 410 Ann Street, Brisbane ; Locomotive Workshop, South Eveleigh ; 380 St Kilda Road, Melbourne ; 31 Market Street, Sydney ; 367 Collins Street, Melbourne ; 10-20 Bond Street, Sydney et d'autres. Son portefeuille de propriétés industrielles comprend 39 Herbert Street, St Leonards. Son magasin de marque Birkenhead Point est situé à cinq kilomètres du centre de Sydney, sur un site privilégié de 3,7 hectares en bord de mer.

Secteur Sociétés de placement immobilier diversifié