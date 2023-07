Mishka Exim Limited est une société de commerce multi-produits basée en Inde. Les principales activités de la société comprennent la vente et le commerce de bijoux, de tissus et d'actions. La société est également engagée dans le commerce et la distribution d'ornements et de produits textiles. Ses secteurs d'activité sont le tissu, les bijoux et le commerce des actions. La société vend des produits de style de vie, tels que des bijoux, des ornements et des tissus. La société vend des bijoux en or et en diamants en gros à d'autres détaillants de bijoux en Inde. Son profil de produit comprend différents modèles de lignes de bijoux, d'usages et de prix. La société est également engagée dans le commerce d'une gamme de tissus, y compris des tissus de soie, de polyester, des saris, des tissus de dentelle, des tissus de filet, des tissus de coton grossier, des costumes, des chemises, du lin, du jute et d'autres tissus. La société s'adresse principalement aux détaillants de Delhi et de la région de la capitale nationale (RCN), où elle fournit des tissus non cousus de moyenne gamme.

Secteur Détaillant habillement et accessoires