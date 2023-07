Misho Ecology & Landscape Co., Ltd, anciennement Jiangsu Misho Ecology & Landscape Co., Ltd, est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la construction de paysages écologiques. La société opère principalement par le biais des segments Restauration et reconstruction écologiques et Paysage de jardin. Le segment Restauration et reconstruction écologiques s'occupe principalement de la restauration et de la protection des zones humides, des parcs de zones humides urbaines, de l'interception et de la gouvernance écologique de la pollution de source non ponctuelle, du traitement complet des cours d'eau, de la réhabilitation des mines, du traitement des pentes et de la remise en état des sols, entre autres. Le segment des jardins paysagers comprend entre autres l'écologisation des routes, le paysage carré et le paysage immobilier. La société est également impliquée dans la conception et la conservation des paysages, ainsi que dans la vente de stocks de pépinières. La société exerce ses activités principalement sur le marché intérieur.

Secteur Services et équipements environnementaux