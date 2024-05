Mishra Dhatu Nigam Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la fabrication de superalliages, de titane, d'acier à usage spécial et d'autres métaux spéciaux. Elle fabrique des superalliages et d'autres métaux spéciaux. Elle se concentre sur la production et la fourniture de divers superalliages, aciers spéciaux, alliages magnétiques doux pour la défense et d'autres secteurs stratégiques, tels que l'énergie, l'espace et les applications aéronautiques. Elle propose divers produits et services, notamment des superalliages, du titane et des alliages de titane, des aciers spéciaux, d'autres métaux et alliages. Ses produits spéciaux comprennent les implants biomédicaux, les fixations et les consommables de soudage. Elle s'est lancée dans le domaine des implants biomédicaux en utilisant des technologies de pointe employées dans l'aérospatiale. Elle fabrique également des implants/produits biomédicaux sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des patients et des médecins, tels que l'articulation du genou à charnière, la cupule acétabulaire avec l'aile iliaque attachée, le dispositif d'aiguille de ponction lombaire.

Secteur Acier