Mishtann Foods Limited est une entreprise indienne de produits agroalimentaires. La société est engagée dans le secteur agricole, notamment dans la fabrication, la transformation et le commerce du riz, du blé, d'autres céréales alimentaires et du sel. Elle propose des produits agroalimentaires tels que le riz basmati, le blé et le dal, ainsi que du sel gemme. La société propose des sels, tels que le sel gemme, le sel cristallin et le sel ordinaire. La société propose des variétés de riz basmati, telles que le riz basmati Snowflake, le riz basmati Pristino, le riz basmati Jacinth, le riz basmati Rozana, le riz basmati Jasper, le riz basmati Mahabat et d'autres en sacs à dos d'un kilogramme (kg), de cinq kilogrammes, de dix kilogrammes et de vingt-cinq kilogrammes.

Secteur Transformation des aliments