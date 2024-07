(Alliance News) - Misitano & Stracuzzi Spa a fait ses débuts à la Bourse italienne lundi, après avoir levé 17,7 millions d'euros lors de son introduction en bourse.

Si l'option de surallocation est entièrement exercée, la levée atteindra 19,5 millions d'euros. Misitano & Stracuzzi est l'un des principaux acteurs italiens du commerce interentreprises, actif au niveau international dans la création, la production et la commercialisation d'essences d'agrumes et de solutions aromatiques, principalement d'origine naturelle.

Emanuela Stracuzzi, directeur général de Misitano & Stracuzzi, a déclaré : "Aujourd'hui est un jour historique et émouvant pour nous, les trois frères, et pour Misitano & Stracuzzi, une entreprise familiale de quatrième génération qui a réussi à transformer l'art traditionnel sicilien du traitement des agrumes en une marque d'excellence reconnue dans le monde entier. L'innovation, la passion et l'engagement en faveur de la qualité ont été les pierres angulaires sur lesquelles nous avons bâti notre succès", déclare-t-il.

"Avec l'introduction en bourse d'aujourd'hui, nous souhaitons non seulement consolider notre position de leader en Italie dans le secteur des essences d'agrumes, mais aussi réaffirmer notre engagement à croître et à innover, en restant fidèles aux valeurs qui nous ont guidés jusqu'à présent. C'est avec une grande fierté que nous entamons le parcours de Misitano & Stracuzzi en tant que société cotée en bourse. Le fait de le faire dans notre chère terre de Sicile nous remplit de satisfaction et rend cette étape encore plus emblématique".

L'action de Misitano & Stracuzzi est en hausse de 2,7 %, à 3,00 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.