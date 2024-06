Mission Produce, Inc. se consacre à la culture, au conditionnement, à la commercialisation et à la distribution d'avocats aux détaillants alimentaires, aux distributeurs et aux grossistes en fruits et légumes. Elle opère à travers trois segments : Marketing et distribution, Agriculture internationale et Myrtilles. Son segment Marketing et distribution s'approvisionne en fruits auprès des producteurs et les distribue ensuite par l'intermédiaire de son réseau de distribution mondial. Son segment International Farming possède et exploite des vergers à partir desquels tous les fruits produits sont vendus à son segment Marketing et Distribution. Ses activités agricoles vont de la culture de plantations précoces à la récolte d'arbres adultes. Le secteur des myrtilles est une exploitation agricole qui cultive des plants de myrtilles au Pérou. Elle fournit des services à valeur ajoutée tels que le mûrissement, l'ensachage, l'emballage personnalisé, la gestion logistique et l'assurance qualité. La société fournit également à ses clients un soutien en matière de merchandising et de promotion, des informations sur les tendances du marché et une formation pratique.

Secteur Pêche et agriculture