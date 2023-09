Mission Produce, Inc. s'occupe de l'approvisionnement, de la production et de la distribution d'avocats frais, au service de clients de détail, de gros et de services alimentaires. La société opère à travers deux segments : Marketing et distribution, et Agriculture internationale. Son segment Marketing et Distribution s'approvisionne en fruits auprès des producteurs et les distribue ensuite par le biais de son réseau de distribution mondial. Son segment International Farming possède et exploite des vergers d'avocats (principalement situés au Pérou) et approvisionne son segment Marketing et Distribution. La société fournit une gamme de services, notamment le mûrissement, l'ensachage, l'emballage personnalisé et la gestion logistique. En outre, elle fournit à ses clients un soutien en matière de marchandisage et de promotion, des informations sur les tendances du marché et des formations. La société s'approvisionne en avocats principalement au Mexique, en Californie et au Pérou, ainsi qu'en Colombie, au Guatemala et au Chili.

Secteur Pêche et agriculture