meviy, la plateforme d'approvisionnement en pièces de pointe développée par MISUMI Group Inc., a annoncé une nouvelle amélioration de son service de traitement des tôles : la possibilité d'inclure un cassage supplémentaire des bords. Cette nouvelle fonctionnalité, disponible immédiatement, répond aux besoins spécifiques des clients pour les pièces nécessitant une haute précision et une qualité de finition améliorée pour les composants en tôle. Principales caractéristiques de l'option de cassage supplémentaire des arêtes : Finition de surface améliorée : Une finition de haute qualité est produite sur les surfaces supérieure et inférieure de la pièce.

Réduction des bavures : Toutes les bavures ou lèvres surélevées sur la surface inférieure des pièces sont éliminées et remplacées par une arête de 0,1 mm de rayon, ce qui améliore la qualité et la précision des pièces. Matériaux et épaisseurs applicables : L'option de cassage d'arête supplémentaire est disponible pour une large gamme de matériaux et d'épaisseurs de tôle afin de répondre aux exigences de divers projets. L'incorporation d'une rupture d'arête supplémentaire dans le flux de travail de la tôle offre des avantages techniques significatifs, notamment en termes de précision et de qualité du produit final.

Ce cassage supplémentaire des arêtes est particulièrement bénéfique pour les applications nécessitant des surfaces de haute finition et des bavures minimales. Elle permet des cycles de production plus rapides et plus efficaces tout en maintenant des normes de qualité strictes, améliorant ainsi la fonctionnalité et l'esthétique des composants produits. En intégrant cette étape dans le flux de travail, meviy garantit l'intégrité et les performances supérieures du produit.

Compatibilité avec les traitements de surface : L'Edge Breaking est disponible avec de nombreuses options de traitement de surface, ce qui permet aux clients d'obtenir les propriétés esthétiques et fonctionnelles souhaitées pour leurs composants en tôle.