Mit SIM SpA est une société italienne spécialisée dans la fourniture de services d'investissement, en particulier l'offre publique initiale (IPO), avec un accent sur les petites et moyennes entreprises (PME). La société assure de manière indépendante la négociation, le placement, la réception et la transmission des ordres. Elle opère à travers quatre secteurs d'activité : Spécialiste, Placement, Recherche de fonds propres, Réception et transmission d'ordres (RTO). Dans le domaine d'activité Spécialiste, la société agit en tant qu'intermédiaire avec des fonctions de tenue de marché. Le domaine d'activité Placement assure la coordination et le placement d'instruments financiers en phase d'introduction en bourse. En outre, la société agit en tant qu'interface de l'émetteur avec les investisseurs institutionnels et professionnels. Le secteur d'activité Equity Research fournit des travaux et des analyses sur les actions de tiers. Par l'intermédiaire du secteur d'activité RTO, la société opère en tant que contrepartie directe sur tous les marchés italiens et étrangers.

Secteur Services de placements diversifiés