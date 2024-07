Mitchell Services Limited est un fournisseur de services de forage basé en Australie. La société fournit des services d'exploration et de forage de sites miniers aux industries de l'exploration et de l'exploitation minière en Australie. Elle propose des solutions de forage à tous les stades du cycle de vie minier, dans les secteurs de l'énergie et des minéraux. Les différentes étapes du cycle de vie minier pour lesquelles la société fournit des services de forage comprennent l'exploration de nouveaux sites, la faisabilité des projets, l'exploration des sites miniers et la définition des ressources, le développement et la production. Ses zones géographiques comprennent le Queensland, la Nouvelle-Galles du Sud, la Tasmanie, l'Australie occidentale, le Victoria et le Territoire du Nord. Les filiales à 100 % de la société comprennent Notch Holdings Pty Ltd, Notch No. 2 Pty Ltd, Mitchell Services Share Plan Pty Ltd et Radco Group Australia Pty Ltd.