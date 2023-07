Mitchells & Butlers plc est une société basée au Royaume-Uni qui exploite des pubs et des restaurants. L'entreprise propose un choix d'expériences de restauration et de débauche par le biais de ses marques. Le portefeuille de marques et de formats de la société comprend All Bar One, Browns, Castle, Ember Inns, Harvester, Miller & Carter, Nicholson's, O'Neill's, Premium Country Pubs, Sizzling Pubs, Stonehouse, Toby Carvery, ALEX, High St, Innkeeper's Collection et Vintage Inns. En outre, la société exploite les hôtels Innkeeper's Collection au Royaume-Uni et les restaurants et bars Alex en Allemagne. L'entreprise compte plus de 1 700 établissements. Ses filiales comprennent notamment Mitchells & Butlers Retail Limited, Ha Ha Bar & Grill Limited, Orchid Pubs & Dining Limited, ALEX Gaststatten Gesellschaft mbH & Co KG et Mitchells & Butlers Leisure Retail Limited.

Secteur Restaurants et bars