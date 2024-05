(Alliance News) - Mitchells & Butlers PLC a prédit mercredi un résultat annuel dans la partie supérieure du consensus, après avoir fait état d'une croissance intermédiaire.

L'opérateur de restaurants et de pubs basé à Birmingham, en Angleterre, dont Harvester et All Bar One, a déclaré que le chiffre d'affaires du semestre clos le 13 avril a augmenté de 8,9 % pour atteindre 1,40 milliard de livres sterling, contre 1,28 milliard de livres sterling l'année précédente.

Le bénéfice avant impôt est passé de 40 millions de livres sterling à 108 millions de livres sterling.

Mitchells a déclaré : "Notre programme d'investissement continue d'apporter une valeur significative en améliorant la position concurrentielle de nos pubs et restaurants sur leurs marchés locaux. Au cours du premier semestre, nous avons mené à bien 85 projets d'investissement, dont 78 rénovations, 4 conversions et 3 acquisitions. Nos projets d'investissement continuent d'enregistrer de bonnes performances et nous restons concentrés sur le rétablissement du cycle d'investissement cible de 7 ans qui a été interrompu par le Covid-19."

Le bénéfice de base par action est passé de 5,4 pence à 13,6 pence.

"La poursuite de la surperformance des ventes à périmètre constant par rapport au marché, associée à la réduction des coûts inflationnistes et à l'accent mis sur les gains d'efficacité, s'est traduite par un très fort redressement des bénéfices pour la période", a déclaré Phil Urban, directeur général de la société.

"Nous restons concentrés sur notre programme d'initiatives Ignite et sur notre programme d'investissement en capital qui a fait ses preuves, ce qui nous a permis de réaliser de nouvelles économies et d'augmenter nos ventes. Nous sommes convaincus qu'en continuant à nous concentrer sur la mise en œuvre efficace de nos priorités stratégiques, nous générerons davantage de valeur à partir de notre portefeuille immobilier enviable et de nos offres aux clients, ce qui nous permettra de poursuivre sur notre lancée tout au long de l'année, avec une base solide pour une surperformance à long terme".

La société prévoit des résultats pour l'ensemble de l'année qui se situent dans la partie supérieure du consensus. Elle a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la dynamique se poursuive pour continuer à progresser au cours de l'exercice 2025.

Mitchells s'attend à des vents contraires en matière de coûts d'un montant total de 55 millions de livres sterling pour l'exercice en cours qui se terminera fin septembre, soit un peu moins que ce qu'elle prévoyait précédemment.

Les actions de Mitchells & Butlers ont augmenté de 13 % à 301,60 pence chacune mercredi matin à Londres.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef du créneau Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.