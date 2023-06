Mitek Systems, Inc. est une société de développement de logiciels spécialisée dans la vision artificielle, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Elle propose des solutions de capture d'images mobiles et de vérification d'identité numérique. Ses solutions sont intégrées dans des applications mobiles et des navigateurs Web afin de faciliter l'expérience numérique des consommateurs. Ses produits comprennent Mobile Deposit, Mobile Verify, Mobile Fill, CheckReader, Check Fraud Defender, Check Intelligence, ID_CLOUD, IDLive Face, IDVoice, IDLive Voice et IDLive Doc. Ses technologies et services permettent aux banques, aux organisations de services financiers et aux plateformes de marché et de partage de vérifier l'identité d'une personne lors de transactions numériques. Ils permettent également l'authentification de documents d'identité, tels que les passeports et les permis de conduire, à l'aide d'un appareil équipé d'une caméra. La société commercialise et vend ses produits et services dans le monde entier par l'intermédiaire d'équipes de vente interne et directe situées aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine, ainsi que par l'intermédiaire de partenaires.

Secteur Logiciels