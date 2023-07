Mitesco, Inc. est une société holding qui se consacre à la fourniture de services et de solutions de santé orientés vers le consommateur. Elle est l'opérateur de The Good Clinic. La société se concentre également sur le développement d'un portefeuille d'entreprises qui fournissent des solutions technologiques dans le domaine de la santé. Les activités et les filiales de la société comprennent Mitesco N.A. LLC, la société holding pour ses activités en Amérique du Nord. Mitesco N.A. LLC est une société holding pour ses activités en Amérique du Nord. Elle cherche à tirer parti de l'intersection transparente des soins de santé et de la technologie pour améliorer la qualité et réduire le coût des soins, tout en améliorant la commodité pour le consommateur.

Secteur Installations et services en soins de santé