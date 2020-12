Mithra Pharmaceuticals S A : L'exclusivité de Mithra sur les applications de l'Estetrol prolongée jusqu'en 2036 en Eur

30-11-2020 COMMUNIQUE DE PRESSE

Pour ce qui relève des États-Unis, une demande de brevet similaire a été introduite par Mithra et est actuellement en cours d'examen par le United States Patent & Trademark Office (USPTO). Ce faisant, Mithra sécurise et renforce les perspectives de résultats que permettraient de dégager ses différents produits liés à l'Estetrol une fois leur mise sur le marché approuvée.

François Fornieri, CEO de Mithra Women's Health, a commenté: « L'approbation de ce nouveau brevet par l'Office européen des Brevets est une nouvelle étape importante dans la stratégie de commercialisation de nos produits. Avec un total de 35 familles de brevets déposés à travers le monde, soit 14 familles de plus par rapport à l'entrée de bourse, nous disposons d'une solide protection de propriété intellectuelle autour d'Estelle® et plus largement autour de notre portefeuille de produits basés sur l'Estetrol. Parallèlement aux étapes liées à leur mise sur le marché, il est impératif d'œuvrer à leur protection effective. En préservant nos innovations de toute concurrence éventuelle, cette protection est la meilleure garantie que nous puissions avoir quant à notre capacité future de générer des résultats à la hauteur de nos attentes. »

About Mithra

Mithra (Euronext: MITRA) is a Belgian biotech company dedicated to transforming Women's Health by offering new choices through innovation, with a particular focus on contraception and menopause. Mithra's goal is to develop products offering better efficacy, safety and convenience, meeting women's needs throughout their life span. Its three lead development candidates are built on Mithra's unique native estrogen platform, Estetrol (E4): Estelle®, a new era in oral contraception, PeriNesta®, the first complete oral treatment targeting perimenopause and Donesta®, the next-generation hormone therapy. Mithra also develops and manufactures complex therapeutics in the areas of contraception, menopause and hormone-dependent cancers. It offers partners a complete spectrum of research, development and specialist manufacturing at its technological platform Mithra CDMO. Active in more than 100 countries around the world, Mithra has an approximate headcount of 250 staff members and is headquartered in Liège, Belgium. www.mithra.com

