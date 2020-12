Mithra Pharmaceuticals S A : La communauté scientifique convaincue du potentiel de l'Estetrol pour la santé des fem

La communauté scientifique convaincue du potentiel

de l'Estetrol pour la santé des femmes

Lors du 19ème Congrès de l'ISGE, Mithra et Gedeon Richter ont présenté les résultats cliniques d'Estelle® à un parterre de scientifiques internationaux

Alors que l'Estetrol (E4) a récemment été admis comme « nouvelle substance active » par l'Agence européenne du Médicament (EMA) 1 , les médecins ont confirmé leur vif intérêt pour le recours à l'E4 dans la contraception.

Liège, Belgique, 3 décembre 2020 - 7:30 CET - Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée

la santé féminine annonce aujourd'hui que les médecins réunis lors du 19 ème Congrès de la Société internationale d'Endocrinologie gynécologique (ISGE) ont manifesté un vif intérêt pour les résultats cliniques de la pilule Estelle®, le contraceptif oral combiné (COC) candidat novateur de Mithra.

A l'occasion de ce Congrès scientifique, Mithra et son partenaire Gedeon Richter ont tenu un symposium intitulé « E4 : it is time for a Renaissance in Oral Contraception ». Au cours de cette conférence, les résultats cliniques d'Estelle® et les évolutions qu'elle rend possibles tant en termes de confort que de sécurité pour la santé des femmes ont été présentés à un parterre de spécialistes internationaux.

La participation de Mithra s'inscrit dans la stratégie de valorisation mise en place par la société biotech belge en vue de l'entrée sur le marché du produit candidat Estelle® une fois sa commercialisation autorisée par l'Agence européenne du Médicament. Cette rencontre scientifique vise aussi à identifier avec la communauté médicale les futurs développements dont l'E4 pourrait faire l'objet dans le domaine de la santé.

Alors que les conclusions de l'Agence européenne du Médicament (EMA) sont attendues pour le début de l'année 2021, cette rencontre avec la communauté scientifique a dès lors constitué pour Mithra et Gedeon Richter une occasion unique de valoriser les applications de l'E4 en matière de contraception et de cerner au plus près le niveau d'intérêt et d'attente de la communauté scientifique pour sa disponibilité prochaine. Au terme de cet échange, les spécialistes internationaux présents ont exprimé leur attente de la nouvelle pilule E4 et ont confirmé l'importance de la nature de l'œstrogène dans la pilule.

Récemment admis comme « nouvelle substance active » par l'Agence européenne du Médicament, l'E4 contenu dans le produit candidat Estelle® se caractérise notamment par son efficacité contraceptive associée à une préservation plus importante de la santé des femmes.

Au cours du Congrès de l'ISGE, Mithra a également présenté à la communauté scientifique 3 posters qui détaillent plus amplement certains résultats cliniques d'Estelle® :

• Estetrol 15 mg combined with drospirenone 3 mg is an effective oral contraceptive: results from the E4Freedom EU/RU phase 3 trial (Author(s) Creinin M, Bastidas A, Mawet M, Ledant S, Jost M, Foidart J)

