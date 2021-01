Mithra Pharmaceuticals S A : Nomination de Christophe Maréchal en tant que CEO ad interim

21-01-2021 COMMUNIQUÉ DE PRESSE Information privilégiée/ Information réglementée

Nomination de Christophe Maréchal en tant que CEO ad interim

Liège, Belgique, 21 janvier 2021 - 22:00 CET - Réuni ce jeudi soir, le Conseil d'administration de Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, a pris acte de la mise sous mandat d'arrêt de François Fornieri dans le cadre d'un dossier relatif à des fonctions qu'il a remplies précédemment au sein d'une entreprise étrangère à Mithra.

Conformément au Code de gouvernance interne, le Conseil d'administration a pris la décision de confier la fonction de CEO ad interim à M. Christophe Maréchal.

Christophe Maréchal occupe la fonction de Chief Financial Officer (CFO) chez Mithra depuis début 2017. Fort de plus de 20 années d'expérience en finance internationale dans l'industrie, les télécommunications, le secteur bancaire et la production, il possède de solides compétences en stratégie opérationnelle, financière et commerciale. Déjà impliqué dans la gestion quotidienne de l'entreprise et dans l'ensemble de ses comités stratégiques et opérationnels, M. Maréchal dispose de toute l'expertise requise pour prendre la tête ad interim de l'entreprise. Afin de l'appuyer dans sa mission, le conseil d'administration fera très régulièrement le point sur la gestion de l'entreprise et l'évolution de ses principaux projets. Il prendra les décisions qui s'imposent en concertation avec le CEO ad interim.

Avec la nomination de M. Maréchal, le Conseil d'administration de Mithra est convaincu que la poursuite des activités opérationnelles de l'entreprise se déroulera de manière optimale.

