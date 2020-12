Mithra Pharmaceuticals S A : Richter et Mithra consolident leur partenariat en signant un accord pour la commercialisation d'Estelle® en Amérique lat

Richter et Mithra consolident leur partenariat en signant un accord pour la commercialisation d'Estelle® en Amérique latine

Budapest, Hongrie - Liège, Belgique - 23 décembre 2020 - 7:30 CET -GedeonRichter Plc. ('Richter') et Estetra S.A., filiale détenue à 100% par Mithra (Euronext Brussels: MITRA), ont annoncé aujourd'hui avoir renforcé leur partenariat et signé un accord de licence et d'approvisionnement pour la commercialisation d'Estelle®, un nouveau contraceptif oral combiné contenant 15 mg d'estetrol (E4) et 3 mg de drospirénone, sur les principaux marchés d'Amérique latine. Le produit candidat Estelle® est considéré comme un nouveau contraceptif oral qui combine un œstrogène natif agissant sélectivement sur les tissus, combiné aux avantages de la drospirénone.

Richter et Mithra avaient déjà conclu un accord pour la commercialisation de ce nouveau contraceptif oral en Europe et en Russie1.

Selon les termes de l'accord, Richter distribuera Estelle® sur les marchés clés d'Amérique latine (Mexique, Chili, Colombie, Pérou et Equateur), avec une option pour d'autres marchés à l'exception du Brésil et de l'Argentine. Richter devra s'acquitter d'un paiement initial à la signature du contrat, suivi d'autres paiements d'étapes additionnels en fonction de l'avancement du processus réglementaire du produit. En outre, Mithra recevra d'autres paiements d'étapes liées aux ventes après le lancement du produit. Par ailleurs, Mithra et Richter ont convenu de quantités annuelles minimales (MAQ) et Mithra recevra des redevances graduelles sur les ventes du produit. Actuellement, l'Europe et l'Amérique latine représentent respectivement les deuxième (1,6 milliard EUR) et troisième (1 milliard EUR) plus grands marchés mondiaux de la contraception hormonale en termes de valeur, derrière les Etats-Unis2.

Nous restons pleinement concentrés sur notre mission de développer et de commercialiser des produits dans le secteur de la santé féminine, afin d'améliorer la qualité de vie des femmes de tous âges. Cette opération représente une nouvelle étape dans notre stratégie d'expansion commerciale en Amérique latine et, plus globalement, dans notre objectif premier de devenir progressivement un leader mondial en santé féminine », explique Erik Bogsch, président de Richter.

François Fornieri, CEO de Mithra, commente: « Nous sommes très heureux d'avoir consolidé notre partenariat avec Richter pour la commercialisation de notre nouveau contraceptif oral sur les 2e et 3e plus grands marchés du monde. Les équipes de Richter sont déjà impliquées depuis 2018 dans le déploiement de la stratégie marketing globale d'Estelle® et ont développé ces derniers mois tous les outils et ressources commerciales nécessaires pour atteindre ensemble nos objectifs ambitieux. A quelques mois du lancement mondial de notre contraceptif, nous sommes ravis d'avoir les meilleurs partenaires possibles pour tous les grands territoires ».

