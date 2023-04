Mithra Pharmaceuticals S A : annonce la nomination de David H Solomon au poste de Chief Executive Officer

Liège, Belgique, 4 avril 2023 - 7:00 CET - Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd'hui la nomination du Dr David H Solomon au poste de Chief Executive Officer, débutant le 11 avril 2023. Cette nomination fait suite à la nomination de M. Leon Van Rompay et à un vaste processus de recherche d'un successeur à l'échelle mondiale.

Le Dr David H Solomon apporte à Mithra plus de 30 ans de forte expérience en matière de direction stratégique, opérationnelle et innovante. Il a fait ses preuves en matière de R&D, de développement stratégique et conclusions d'accords dans le cadre de ses multiples fonctions dirigeantes dans les secteurs des sciences de la vie, de la biotechnologie et de l'industrie pharmaceutique tant aux États-Unis qu'en Europe.

La nomination du Dr Solomon survient suite à un processus long et sélectif organisé par le Comité de Nomination et de Rémunération avec l'aide de Stanton Chase Executive Search. Sa sélection a été votée à l'unanimité par le conseil d'administration.

Christian Moretti, président du conseil d'administration, dit :« Je suis très heureux d'accueillir le Dr David H Solomon en tant que nouveau Chief Executive Officer de Mithra. Avec David à la barre de la société, appuyé par nos solides collaborations et les résultats commerciaux de nos produits, Mithra dispose de nombreux atouts pour maximiser le potentiel de sa propriété intellectuelle et de sa technologie. Son expérience de dirigeant d'entreprises basées tant aux Etats-Unis que dans l'Union Européenne fait de David le candidat idéal pour mener Mithra vers sa prochaine étape de croissance. Je voudrais également remercier Leon Van Rompay pour le travail accompli à la tête de Mithra. Leon a renforcé l'organisation afin de permettre à Mithra de poursuivre ses ambitions. »

David H Solomon, nouvellement nommé CEO de Mithra, ajoute :« Je suis honoré de me voir confier la direction de Mithra. L'Estetrol est un œstrogène unique avec un profil d'efficacité démontré et un profil de sécurité différencié utilisé dans le traitement de la ménopause avec Donesta®, et dans la contraception avec Estelle®, un contraceptif oral combiné, qui joue un rôle important et témoigne de notre engagement dans la santé féminine. Je suis très enthousiaste à l'idée de poursuivre le développement clinique de Donesta® en vue de son homologation et de continuer à innover avec l'utilisation de l'Estetrol dans de nouvelles indications. La santé féminine a été mal desservie et, chez Mithra, nous maintenons notre engagement visant à la transformer par le biais de solutions thérapeutiques innovantes permettant d'aider les femmes au quotidien, mais aussi de traduire les données scientifiques en valeur considérable pour les patients ainsi que pour les investisseurs. Je me réjouis de travailler aux côtés des équipes talentueuses en place chez Mithra et de poursuivre ces développements prometteurs. »

Leon Van Rompay, ancien Chief Executive Officer de Mithra, commente :« Je tiens à rendre un vibrant hommage aux équipes chez Mithra pour la qualité du travail qu'elles ont accompli au cours des 24 derniers mois, mais aussi à étendre mes félicitations au comité exécutif qui m'a accompagné depuis 2021. La tâche a été titanesque et la nouvelle ère de Mithra se dessine sous nos yeux, petit à petit. Je quitte Mithra avec le sentiment du devoir accompli. Avec toutes les équipes, nous avons réussi à recentrer l'attention sur le cœur de métier de Mithra tout en lui donnant les moyens de ses ambitions. David s'appuiera sur les progrès très encourageants réalisés ces dernières semaines, qui sont une nouvelle preuve des nombreuses opportunités d'avenir que Mithra est en mesure d'offrir. »

Jean-Michel Foidart, membre du conseil d'administration et co-fondateur de Mithra, complète :« Je suis heureux d'accueillir le Dr David H Solomon en tant que nouveau CEO de l'entreprise. Son leadership scientifique et sa longue expertise internationale en matière de management et de finance permettront de commercialiser les actifs de Mithra et d'attirer de nouveaux investissements. Grâce à ses relations en Europe et aux États-Unis, il travaillera main dans la main avec le conseil d'administration et nos équipes exceptionnelles pour relever les défis, façonner l'avenir et assurer le succès international de Mithra. »

Gaëtan Servais, CEO de Noshaq et membre du conseil d'administration, conclut : « La nomination de David H Solomon permet à Mithra d'entamer un nouveau chapitre de son développement, qui sera axé sur l'exploitation commerciale d'Estelle® et de Donesta®. Fort d'un parcours démontrant de solides compétences de gestion, plus particulièrement au sein de biotechs internationales, nous sommes convaincus que David est l'homme de la situation. Noshaq tient à remercier Leon Van Rompay pour le travail acharné qu'il a accompli avec ses équipes au cours des deux dernières années. Grâce à eux, Mithra reste une entreprise à fort potentiel que David mènera vers de nouveaux sommets. »

Avant de rejoindre Mithra, le Dr Solomon a été CEO de Pharnext Therapeutics (Euronext Paris:PXT). Il y a supervisé le développement clinique du produit phare de Pharnext, PXT3003, qui bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux États-Unis dans le traitement de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A. Avec le Dr Solomon à sa tête, Pharnext a levé plus de 100 millions USD pour soutenir ses programmes. La société a entièrement terminé le recrutement de son essai pivot de phase III PREMIER dans la CMT1A, dont les résultats sont attendus pour le quatrième trimestre 2023.

Précédemment à cette expérience, il a dirigé l'entreprise Silence Therapeutics plc (NASDAQ:SLN). En occupant la fonction de CEO, il a restructuré le management de la société, rationalisé les opérations liées à l'entreprise et à la R&D et s'est lancé dans des levées de fonds et des accords de développement commercial pour les principaux actifs de la société. En juillet 2019, Silence Therapeutics a annoncé la conclusion d'un accord de licence et de collaboration avec Mallinckrodt Pharmaceuticals, d'une valeur maximale de 2,1 milliards USD, afin de promouvoir les médicaments de silençage génétique indiqués dans le traitement de maladies à médiation par le complément. Sous sa direction, le cours de l'action de Silence Therapeutics a été décuplé.

Aux commandes d'Akari Therapeutics (NASDAQ:AKTX), le Dr Solomon a levé 20 millions USD de capitaux et lancé des programmes cliniques Coversin™ dans une série d'indications. En tant qu'associé gérant et président de Sund Capital, il a également dirigé une équipe consacrée aux investissements croisés, aux investissements dans les introductions en bourse, aux placements privés et aux investissements sur le marché dans des opportunités thérapeutiques trouvées dans des sociétés privées et publiques basées dans les pays nordiques.

Au cours de sa carrière, David Solomon a également été le CEO de Zealand Pharma (NASDAQ:ZEAL), une expérience qui lui a permis de contribuer à la création d'un pipeline de médicaments révolutionnaires, à l'introduction en bourse de la société en 2010 (NASDAQ :OMX), en levant 80 millions USD, et à la conclusion d'accords avec Sanofi, Boehringer Ingelheim, Helsinn, AbbVie et Lilly. Alors qu'il travaillait pour Zealand Pharma, son premier médicament - l'agoniste du récepteur GLP-1 lixisenatide pour le diabète et l'obésité, aujourd'hui vendu par Sanofi sous le nom d'Adlyxin®, et en association avec Lantus® sous le nom de Soliqua® - a reçu l'autorisation de vente et de mise sur le marché.

Le Dr Solomon a étudié au Weil Cornell Medical College et Graduate School of Medical Sciences de l'Université de Cornell, où il a obtenu son doctorat. Il a été membre de la faculté du Collège des Médecins et des Chirurgiens de l'Université de Columbia au sein des départements de pharmacologie, de neurologie et de sciences biologiques. De 2003 à 2006, il a dirigé les investissements dans le domaine de la santé chez Carrot Capital Healthcare Ventures à New York.

David H Solomon a également été président du conseil d'administration d'Advicenne (Euronext Paris:ADVCN) et membre du conseil d'administration de TxCell SA (Euronext Paris:TXCL) (acquise par Sangamo Therapeutics (NASDAQ:SGMO)), Onxeo SA (Euronext Paris:ONXEO) et Promosome, LLC.