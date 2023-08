Gedeon Richter assurera la fabrication et la fourniture de l'Estetrol (E4) destiné à la production d'Estelle ® et de Donesta ®

Renforce la chaîne logistique de Mithra grâce une voie d'approvisionnement commercialement très intéressante



Liège (Belgique) et Budapest (Hongrie), le 8 août 2023 - 07 h 30 CET - Mithra (Euronext Brussels : MITRA), une société dédiée à la santé féminine, et Gedeon Richter Plc. annoncent aujourd'hui avoir signé un accord d'approvisionnement exécutoire pour la production de principes actifs pharmaceutiques (API) pour la pilule contraceptive combinée Estelle®et le produit candidat novateur pour le traitement des symptômes post-ménopausiques Donesta®.

L'accord prévoit que Gedeon Richter fabriquera et fournira l'œstrogène natif Estetrol (E4) pour les produits Mithra Estelle®et Donesta®.

David Horn Solomon, directeur général de Mithra, a déclaré : « Cet accord marque l'approfondissement de notre solide coopération avec Gedeon Richter et nous permettra d'étendre et d'améliorer nos capacités de production d'Estelle®en parallèle de la croissance continue des ventes. Nos accords de commercialisation existants sont bien engagés et bénéficieront tous de la grande expérience de Gedeon Richter dans le domaine de la santé féminine. Ce nouvel accord constitue pour nous comme pour nos partenaires de distribution une voie d'approvisionnement très intéressante sur le plan commercial pour notre principe actif pharmaceutique exclusif. Il contribue à la fois à la rentabilité et au bon fonctionnement de notre chaîne logistique, et garantit une livraison régulière et fiable d'Estetrol, nécessaire à la production d'Estelle®et de Donesta®. »

Erik Bogsch, président du conseild'administration de Gedeon Richter, a commenté : « Gedeon Richter est très engagé dans le développement et la commercialisation de produits destinés à améliorer la qualité de vie des femmes, toutes tranches d'âge confondues. Dans ce contexte, nous sommes heureux de renforcer notre collaboration avec Mithra qui par le biais de cet accord vise à capitaliser sur sa connaissance approfondie de la chimie des stéroïdes et sur ses capacités de fabrication et d'approvisionnement en ingrédients pharmaceutiques actifs.»

En 2018, Mithra et Gedeon Richter ont conclu un accord de licence et d'approvisionnement pour la commercialisation d'Estelle® en Europe et dans la CEI, et l'ont élargi en 2020 afin de couvrir des marchés clés d'Amérique latine. Conformément aux termes de l'accord européen, Mithra a reçu un paiement initial de 35 millions d'euros et 20 millions d'euros en paiements d'étapes réglementaires, et peut encore recevoir des redevances échelonnées relatives aux ventes et des paiements d'étapes commerciales supplémentaires. Dans le cadre de l'accord pour l'Amérique latine, Mithra a reçu un paiement initial dont le montant n'a pas été rendu public et peut prétendre à des paiements d'étapes réglementaires et commerciales, ainsi qu'à des redevances échelonnées relatives aux ventes.

Mithra et Gedeon Richter ont conclu un accord de licence d'une durée de 20 ans pour Donesta®en Europe, en Amérique latine, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Selon les termes de cet accord signé en février 2023, Mithra a reçu 55 millions d'euros de paiements initiaux et peut encore recevoir 15 millions d'euros de paiements d'étapes supplémentaires, ainsi que des redevances échelonnées à deux chiffres relatives aux ventes. Gedeon Richter assure l'approvisionnement et la production du produit pour l'ensemble de ses territoires.

Commercialisée aux États-Unis (sous le nom de NEXTSTELLIS®) , au Canada (sous le nom de NEXTSTELLIS®) et en Europe (sous les noms de DROVELIS®et LYDISILKA®), Estelle®est le premier produit à base d'E4 de Mithra. Cette pilule contraceptive combinée est composée de 15 mg d'Estetrol (E4) et 3 mg de Drospirénone (DRSP). Donesta®est le traitement hormonal oral candidat de nouvelle génération à base d'Estetrol de Mithra.