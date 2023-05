Mithra Pharmaceuticals S A : nomme Christian Homsy, dirigeant expérimenté dans le domaine des sciences de la vie, en tant que Président

Inge Beernaert nommée Présidente du Comité de rémunération et de nomination.

Jacques Galloy nommé Président du Comité d'audit.

Liège, Belgique, 29 mai 2023 - 7:30 CET - Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd'hui la nomination du Dr Christian Homsy, éminent dirigeant dans le domaine des sciences de la vie, en tant que Président du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration a également nommé Inge Beernaert en tant que Présidente du Comité de Rémunération et de Nomination, et Gaudeto, représenté par Jacques Galloy, en tant que Président du Comité d'audit.

Dr. David Horn Solomon, Directeur général de Mithra, a commenté : « Je suis ravi que notre conseil d'administration ait élu le Dr Christian Homsy en tant que Président. Christian apporte des compétences précieuses et une longue expérience couronnée de succès dans notre secteur. Son expérience apporte stabilité et perspective, des atouts inestimables pour Mithra lors de la transition en cours, alors que nous poursuivons notre ambition de devenir un leader mondial dans le domaine de la santé des femmes. »

Christian Homsy*, qui a récemment rejoint le conseil d'administration en tant que Directeur indépendant de Mithra, a plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie des sciences de la vie. Récemment fondateur et CEO par intérim et membre du conseil d'administration de la société de biotechnologie Capstan Therapeutics, il a également été fondateur, CEO et membre du conseil d'administration de la société belge de biotechnologie Celyad SA, cotée à la fois sur Euronext et le NASDAQ américain. Au début de sa carrière, il a occupé des postes de direction chez Guidant Corporation, désormais partie de Boston Scientific and Abbott. Christian a obtenu son doctorat en médecine à l'Université de Louvain, en Belgique, et son MBA à l'IMD Business School, à Lausanne, en Suisse.

Le Dr Christian Homsy*, président de Mithra, a déclaré : « Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec notre nouveau CEO David Horn Solomon, le reste de la direction de Mithra et le conseil d'administration nouvellement élu. Le nouveau conseil d'administration est pleinement aligné sur la nouvelle stratégie de l'entreprise, partagée par David dans sa lettre aux actionnaires et discutée la semaine dernière lors de notre assemblée générale annuelle. La période à venir promet d'être transformationnelle pour Mithra alors que nous nous concentrons davantage sur la force fondamentale de Mithra, le développement et la commercialisation de nouvelles thérapies innovantes de premier ordre pour la santé des femmes. »

« Je tiens également à remercier nos administrateurs sortants, Gaetan Servais (Noshaq SA), Amel Tounsi, An Cloet, Liesbeth Weynants, Patricia van Dijck, Erik Van Den Eynde (Tica Consult BV) et Christian Morretti (Selva Luxembourg SA) pour leur dévouement à Mithra et leurs années de service. Christian Moretti a dirigé l'entreprise d'une main ferme, en tant que président, au cours de l'année écoulée et je lui souhaite tout le meilleur pour l'avenir, au nom de toute l'équipe de Mithra. »

(*) représentant permanent de Life Science Consulting SRL