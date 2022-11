L'outsourcer Mitie propose des primes uniques à ses employés en raison de l'inflation galopante.

Les performances de l'entreprise ont été dopées par les contrats liés au COVID-19 pour la gestion des centres de dépistage et le maintien de l'hygiène dans les bureaux et autres espaces pendant la pandémie, mais ce boom s'est estompé avec la diminution des cas et la fin des restrictions.

La hausse de l'inflation a également pesé sur les performances de Mitie, car la flambée des prix de tout, de l'énergie à la nourriture, a obligé les entreprises à réduire leurs coûts, ce qui a frappé les contractants.

Les travailleurs de tous les secteurs font également grève pour obtenir de meilleurs salaires et plusieurs entreprises se mobilisent.

Mitie, qui fournit des services d'ingénierie, de sécurité et de nettoyage et emploie environ 68 000 travailleurs, a déclaré que son "paquet de soutien hivernal" comprend des primes ponctuelles et des remises au détail, ainsi que d'autres mesures pour les travailleurs rémunérés à l'heure.

La société a prévenu que les pressions inflationnistes se poursuivront au second semestre, mais elle s'attend à bénéficier de revenus plus élevés provenant de projets et de travaux saisonniers.

Mitie prévoit un bénéfice d'exploitation avant autres éléments d'au moins 145 millions de livres pour l'exercice 2023. Pour l'exercice clos en mars 2022, elle avait gagné 167 millions de livres.

Les bénéfices ont chuté de 20 % pour atteindre 68 millions de livres au cours des six mois à fin septembre.

(1 $ = 0,8404 livre)