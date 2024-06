Mitie Group plc est une société de gestion et de transformation des installations. La société offre une gamme de services au secteur public par l'intermédiaire de ses divisions Central Government & Defense et Communities (Local Government & Education, Healthcare et Care & Custody). Ses divisions Technical Services (services d'ingénierie) et Business Services (sécurité, nettoyage, paysages, Espagne et déchets) servent les clients du secteur privé dans des domaines tels que les services financiers et professionnels, l'industrie, la vente au détail et les transports. Elle fournit des services d'ingénierie, notamment dans les domaines de la mécanique et de l'électricité, du matériel de sécurité et de lutte contre l'incendie, de la décarbonisation, de l'installation d'énergies renouvelables, des raccordements électriques et de l'infrastructure de télécommunications. Elle propose également une gamme de solutions de sécurité et de lutte contre l'incendie, notamment des systèmes de détection et d'extinction des incendies, des systèmes de contrôle d'accès, des alarmes anti-intrusion, des systèmes de vidéosurveillance et des systèmes de gestion de la sécurité. Elle fournit l'infrastructure TIC et réseau pour soutenir ces systèmes en offrant des solutions entièrement intégrées.