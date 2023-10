Mitie Group plc est une société de gestion d'installations. La société offre une gamme de services aux secteurs public et privé, notamment des services d'ingénierie, d'énergie, de sécurité, de nettoyage et des services spécialisés, y compris des services de garde, d'aménagement paysager et de gestion des déchets. Les secteurs d'activité de la société comprennent les services aux entreprises, les services techniques, l'administration centrale et la défense (CG&D), les collectivités, les services spécialisés, l'entretien et la garde, les paysages, les déchets et l'Espagne. Le segment Business Services propose des services de nettoyage, de sécurité et de bureau à un large éventail de secteurs, notamment les services financiers et professionnels, l'industrie manufacturière, les télécommunications, la vente au détail et les transports. Le segment des services techniques propose une gamme complète de services d'ingénierie, de maintenance, d'énergie, de gestion du carbone et de l'eau, de solutions de climatisation/désinfection, de services de lieu de travail numérique et autres. Il est également spécialisé dans l'ingénierie des environnements critiques, notamment les centres de données et les établissements de santé.