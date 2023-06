Les bénéfices de Mitie augmentent grâce aux contrats remportés

(Alliance News) - Mitie Group PLC a déclaré jeudi que son bénéfice annuel avait plus que doublé grâce aux contrats, aux renouvellements et aux extensions qui ont stimulé son chiffre d'affaires.

La société de gestion d'installations basée à Glasgow a déclaré que le bénéfice avant impôts pour l'exercice clos le 31 mars s'élevait à 106 millions de livres sterling, contre 52 millions de livres sterling l'année précédente. Les frais financiers ont baissé de 32 % pour atteindre 13,7 millions de livres sterling, tandis que les frais administratifs ont baissé de 15 % pour s'établir à 331,5 millions de livres sterling.

Les recettes ont légèrement augmenté de 1,5 % pour atteindre 4,06 milliards de livres sterling, contre 4,00 milliards de livres sterling l'année précédente. Cette hausse a été attribuée à la "bonne dynamique" des nouveaux contrats de 1,9 milliard de livres sterling, qui comprenaient des contrats avec l'aéroport de Dublin, le ministère du travail et des pensions, le ministère de l'intérieur, le Lloyds Banking Group et le National Grid.

Mitie a également noté que les renouvellements et les extensions avec les entreprises Deloitte, E.ON et Vodafone ont stimulé le chiffre d'affaires.

Mitie a déclaré un dividende final de 2,2 pence par action, soit une augmentation de 57 % par rapport aux 1,4 pence par action de l'année précédente. Le dividende total a ainsi augmenté de 61 %, passant de 1,8 pence par action l'année précédente à 2,9 pence par action.

En ce qui concerne l'avenir, Mitie a déclaré que l'exercice 2024 avait "commencé de manière positive", citant de nouveaux contrats et des avantages provenant de contrats remportés et prolongés au cours de l'exercice 2023, et qu'elle continuerait à rechercher des opportunités de croissance.

Le directeur général Phil Bentley a déclaré : "Cette dynamique positive reportée sur le nouvel exercice financier donne au conseil d'administration la confiance nécessaire pour répondre à ses attentes en matière de croissance pour l'exercice 2024. Mitie génère des liquidités et dispose d'un bilan solide, stable et flexible pour soutenir l'augmentation des rendements pour les actionnaires et les futures opportunités de croissance."

Les actions de Mitie étaient en baisse de 0,5 % à 95,94 pence chacune à Londres jeudi matin.

