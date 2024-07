Miton UK MicroCap Trust plc est un fonds d'investissement basé au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux actionnaires une croissance du capital à long terme. La société investit principalement dans les plus petites sociétés, mesurées par leur capitalisation boursière, cotées ou négociées sur un marché boursier au Royaume-Uni au moment de l'investissement. La Société peut également investir dans des bons de souscription d'actions ou des instruments convertibles émis par ces sociétés et peut investir ou souscrire à de futures émissions d'actions de ces sociétés. La Société investit dans divers secteurs, notamment la technologie, l'industrie, les services publics, les soins de santé, l'énergie, les matériaux de base, les services financiers, les matériaux de base, la consommation de base, les télécommunications et la consommation discrétionnaire. Le gestionnaire d'investissement de la société est Premier Fund Managers Limited.