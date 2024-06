Mitre Mining Corporation Limited est une société d'exploration minière basée en Australie. La société est engagée dans l'exploration et le développement de propriétés dans l'industrie de l'or et des minéraux de terres rares. Ses projets comprennent le projet Araluen, le projet Bateman, le projet East Pilbara et le projet Mt Alexander. Le projet Araluen est situé dans la province minérale de l'est de la ceinture de plis de Lachlan, près de Batemans Bay, sur la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW). La région contient de nombreuses mines historiques, telles que la mine d'or de Dargues, la mine d'or de Moruya et le groupe de mines de Bimbimbie. La zone du projet Araluen couvre plus de 230 kilomètres carrés (km2) et jouxte et couvre les extensions sud de la granodiorite de Braidwood, hôte de la mine d'or de Dargues. La zone du projet Bateman couvre plus de 138 km2 et représente l'extension septentrionale des champs aurifères très prometteurs de Moruya. Le projet Mt Alexander (E29/1167) est situé sur la marge occidentale de la ceinture de roches vertes (GSB) du Mt Alexander.

Secteur Or