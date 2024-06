Mitshi India Limited est une société basée en Inde. L'entreprise est principalement engagée dans le commerce de produits à base de fruits et légumes. Elle a lancé la marque Taaza Kitchen pour la vente en ligne de fruits et légumes destinés aux supermarchés et aux ménages. Le produit ShopBanao de la société est une plateforme de commerce électronique tout-en-un. ShopBanao permet à chacun de démarrer et de développer son activité en quelques minutes. Son produit CovidHomeCare est une solution logicielle complète qui permet aux patients de bénéficier de consultations électroniques à domicile. La société propose ses services aux startups, aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et aux entreprises.

Secteur Pêche et agriculture